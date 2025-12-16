L’Algeria si trova in una fase di crescente vulnerabilità, con tensioni interne e debolezze economiche che si intensificano. L’isolamento regionale e internazionale aumenta la pressione su Cabilia e Sahara, evidenziando le sfide che il paese deve affrontare nel contesto attuale.

© Panorama.it - Algeria isolata, cresce la pressione su Cabilia e Sahara

L’ Algeria attraversa una fase di crescente vulnerabilità, in cui debolezze economiche strutturali e tensioni politiche interne si intrecciano con un progressivo isolamento sul piano regionale e internazionale. Nonostante le ingenti risorse naturali, il Paese resta fortemente dipendente da petrolio e gas, che garantiscono la quasi totalità delle entrate in valuta estera e una quota decisiva del bilancio pubblico. Una dipendenza che espone Alger i agli shock dei mercati energetici e limita la capacità di pianificare riforme strutturali di lungo periodo. Sul piano sociale, inflazione e svalutazione del dinaro hanno eroso il potere d’acquisto, colpendo in particolare i beni alimentari. Panorama.it

Algeria isolata, cresce la pressione su Cabilia e Sahara - Tra crisi economica strutturale, progressivo isolamento internazionale e tensioni interne irrisolte, Algeri si trova oggi stretta tra la rivendicazione indipendentista della Cabilia e l’impasse sul Sa ... panorama.it