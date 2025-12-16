Alfonso Signorini in tv a Dentro la notizia dopo l’affondo di Corona | presenta il libro silenzio sul GF Vip
Alfonso Signorini torna in tv a Dentro la notizia dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’attenzione si concentra sulla presentazione del suo libro, mentre il conduttore mantiene il silenzio sul GF Vip, senza rispondere alle accuse dell’ex re dei paparazzi.
Nessuna replica a Fabrizio Corona dopo le pesanti esternazioni a Falsissimo. A distanza di poche ore dal polverone mediatico sollevato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, Alfonso Signorini è tornato sotto i riflettori televisivi. Il direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip è stato ospite di Dentro la notizia, nella puntata del 16 dicembre in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi, ufficialmente per presentare il suo nuovo libro Amami quanto io t’amo. Un’apparizione attesa, soprattutto perché arrivata nel pieno delle polemiche innescate dalle accuse di Corona sui presunti criteri di selezione dei concorrenti del reality più discusso della tv. Notizieaudaci.it
Grande Fratello VIP - I concorrenti della Casa vengono informati dell'emergenza Coronavirus
Alfonso Signorini ospite a Dentro La Notizia dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco la sua reazione - Clima rovente tra social e tv: le accuse di Corona a Signorini scuotono il mondo dello spettacolo, mentre il conduttore si presenta a Dentro la Notizia. notizie.it
Alfonso Signorini var gjest på «Dentro La Notizia» etter anklagene fra Fabrizio Corona: her er reaksjonen hans. - Clima rovente tra social e tv: le accuse di Corona a Signorini scuotono il mondo dello spettacolo, mentre il conduttore si presenta a Dentro la Notizia. notizie.it
Sento l'obbligo di difendere l'uomo Alfonso e l'artista Signorini… persona straordinaria di grande cultura e spessore intellettuale. . . ". Antonio Zequila è stato uno dei primi a intervenire pubblicamente dopo la tempesta scatenata dalle accuse di Fabrizio Coron - facebook.com facebook
Le critiche fanno rumore, la realtà resta. Io Alfonso Signorini l’ho conosciuto: un gran signore, una persona corretta e autentica. Chi parla per sentito dire spesso sbaglia, chi conosce davvero sa. #signorini #corona #GFvip @alfosignorini x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.