Alfonso Signorini in tv a Dentro la notizia dopo l’affondo di Corona | presenta il libro silenzio sul GF Vip

Alfonso Signorini torna in tv a Dentro la notizia dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’attenzione si concentra sulla presentazione del suo libro, mentre il conduttore mantiene il silenzio sul GF Vip, senza rispondere alle accuse dell’ex re dei paparazzi.

Nessuna replica a Fabrizio Corona dopo le pesanti esternazioni a Falsissimo. A distanza di poche ore dal polverone mediatico sollevato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, Alfonso Signorini è tornato sotto i riflettori televisivi. Il direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip è stato ospite di Dentro la notizia, nella puntata del 16 dicembre in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi, ufficialmente per presentare il suo nuovo libro Amami quanto io t’amo. Un’apparizione attesa, soprattutto perché arrivata nel pieno delle polemiche innescate dalle accuse di Corona sui presunti criteri di selezione dei concorrenti del reality più discusso della tv. Notizieaudaci.it

