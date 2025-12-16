Alfa è il protagonista del Capodanno di Pisa in apertura I Marilyn

Il Capodanno di Pisa si prepara a vivere un evento speciale con il concerto di Alfa in piazza dei Cavalieri. La serata inizierà con l'energia dei Marilyn, band locale, prima di dare il via alla performance dell’amatissimo artista. Un'occasione unica per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

In piazza dei Cavalieri la sera del 31 dicembre si esibirà Alfa, in apertura una band proprio della città toscana, I Marilyn. Il Comune di Pisa festeggerà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in piazza dei Cavalieri, dove la sera del 31 dicembre si esibirà Alfa, uno dei giovani artisti italiani più amati del momento, reduce da un tour tutto esaurito nei palazzetti. In apertura del cantautore genovese si esibirà una band proprio della città toscana, I Marilyn, una delle realtà più originali della nuova scena pop-rock indipendente. Un palco prestigioso per il trio, in una notte simbolica in cui porterà sul palco l’energia, le contaminazioni e l’identità sonora che lo caratterizza. Spettacolo.eu

