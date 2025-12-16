Alex Camera di nuovo da record | 30 metri in salita con una zipline in 5 secondi

Alex Camera, atleta pordenonese, stabilisce un nuovo record salendo 30 metri in salita con una zipline in soli 5 secondi. Dopo aver attirato l'attenzione lo scorso ottobre per aver trascinato cinque aerei storici, l'uomo dei record continua a stupire con imprese sorprendenti, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo delle imprese estreme.

Udine, 16 dicembre 2025 - Una nuova impresa per l'uomo dei record Alex Camera. L'atleta pordenonese, che soltanto lo scorso ottobre si era fatto notare per avere trascinato cinque aerei storici dal peso totale pari a 3.500 chili, ha deciso questa volta di cimentarsi nuovamente in una particolare sfida con la zipline. Circondato dalla splendida cornice del lago di Sauris, nelle prealpi pordenonesi, Camera ha percorso una risalita munito di una lunga corda e utilizzando soltanto mani e piedi raggiungendo una distanza di 30 metri nell'incredibile tempo di 5 secondi e 22 centesimi. Un valore che ha dimezzato quello registrato nel precedente record, pari a 9 secondi e 10, risalente all'ottobre del 2024. Quotidiano.net

