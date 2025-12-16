Alessandro Piscopo ex manager di Antonio Medugno | Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo

Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, svela dettagli sulla presunta conoscenza tra il tiktoker e Alfonso Signorini, ripercorrendo i contatti e gli eventi che li collegano, dal primo messaggio dell’aprile 2021 fino all’ingresso di Medugno nella Casa del Grande Fratello nel gennaio 2022.

Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, ripercorre a Fanpage.it — date alla mano — la presunta conoscenza tra il tiktoker e Alfonso Signorini: dal primo messaggio dell'8 aprile 2021 fino all'ingresso nella Casa del Grande Fratello il 28 gennaio 2022.

