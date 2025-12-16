Alessandro Haber in scena al Teatro Comunale con ' Volevo essere Marlon Brando'

Alessandro Haber torna sul palco del Teatro Comunale con 'Volevo essere Marlon Brando', uno spettacolo che esplora temi di identità e desiderio attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. La sua interpretazione promette di catturare il pubblico, invitandolo a riflettere su sogni, aspirazioni e il senso dell’esistenza.

Una voce che arriva da lontano, forse dal cielo, forse dal profondo, dà il via a un conto alla rovescia esistenziale. È da questo spunto che nasce 'Volevo essere Marlon Brando', il nuovo spettacolo di e con Alessandro Haber (nella foto) e la regia di Giancarlo Nicoletti, che va in scena al Teatro.

