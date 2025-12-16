Alessandro Enriquez reinterpreta il viaggio con il Sicilia Express, un treno speciale che collega Nord e Sud di Sicilia. Una collaborazione tra Regione Siciliana e FS Treni Turistici Italiani, pensata per rendere il viaggio durante le feste elegante e coinvolgente, offrendo un’esperienza unica e glamour per tornare a casa con stile e comfort.

© Panorama.it - Alessandro Enriquez firma il Sicilia Express

Tornare a casa per le feste non è mai stato così glamour. Contro la noia e contro il caro-voli ecco che si rinnova la collaborazione tra Alessandro Enriquez e Sicilia Express, il treno speciale che unisce Nord e Sud, frutto della collaborazione tra Regione Siciliana e FS Treni Turistici Italiani. Per il secondo anno, infatti, il designer, siciliano di origine e milanese di adozione, ha messo a disposizione la sua creatività per raccontare la bellezza del Mediterraneo, l’energia del Sud e il valore profondo del ritorno alle proprie radici. “Il Sicilia Express è più di un treno: è una storia che corre sui binari, è un abbraccio tra Nord e Sud” – ha spiegato lo stilista, “Ho voluto immaginare una Sicilia contemporanea, fiera e luminosa, capace di accogliere e ispirare. Panorama.it

