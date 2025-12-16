Alessandro Casi è il nuovo segretario comunale della Lega
Alessandro Casi è stato nominato nuovo segretario comunale della sezione della Lega ad Arezzo. La sua nomina rappresenta un importante passo per il partito nella città, rafforzando la presenza locale e la strategia politica della Lega nel territorio.
Arezzo, 16 dicembre 2025 – sezione di Arezzo. L’elezione è avvenuta al termine del congresso svoltosi nella serata di lunedì, presieduto da Luca Baroncini alla presenza del segretario provinciale Gianfranco Vecchi. Alessandro Casi succede a Federico Rossi, attuale capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Insieme al nuovo segretario sono stati eletti i componenti del direttivo cittadino: Guendalina Salvini, Leandro Valli, Mario Sestini, Paola Ciacci, Jacopo Fabbroni Cini e Vania Vivaldi. In precedenza si erano tenuti i congressi delle sezioni Valdarno, Valtiberina, Casentino e Alta Valdichiana che hanno eletto segretari rispettivamente Gemma Peri, Luca Ciavattini, Marco Tiezzi, Matteo Ferracani. Lanazione.it
