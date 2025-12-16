Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue via l’immunità per l’inchiesta Qatargate | contro di lei anche il M5s Graziata la collega Pd Gualmini

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità di Alessandra Moretti, coinvolta nell’inchiesta Qatargate. La decisione è stata adottata con il voto dell’aula, con il M5s che si è opposto. La procedura riguarda anche la collega Pd Gualmini, che è stata invece graziata.

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Prima del voto, gli eurodeputati del M5s si erano espressi a favore della revoca per Moretti e anche per Elisabetta Gualmini, che invece si è vista confermare l'immunità. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell'Europarlamento di revocare l'immunità alla dem Alessandra Moretti presa il 3 dicembre. La commissione giuridica contro Moretti. Nei giorni scorsi la commissione Juri aveva dato parere favorevole alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata dem.

