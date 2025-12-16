Alessandra Moretti rompe il silenzio | Dietro il voto strategie e convenienze
Alessandra Moretti commenta con amarezza la revoca della sua immunità da parte del Parlamento europeo nell'inchiesta sul Qatargate. La politica esprime delusione, sottolineando come dietro le decisioni ci siano strategie e convenienze politiche, rivelando il suo punto di vista sulle dinamiche che hanno portato a questa revoca.
"Sono amareggiata". Alessandra Moretti commenta così la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Gli elementi su cui era basata la richiesta - prosegue l'europarlamentare del Pd - erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali ". All' Ansa la dem spera "di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse". Da qui il ringraziamento al suo gruppo e "ai tanti colleghi di ogni partito per il sostegno. Liberoquotidiano.it
Alessandra Mastronardi rompe il silenzio: "È finita con mio marito, è stato un anno difficile" - L'attrice de "I Cesaroni" ha finalmente confermato la fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino dopo otto mesi di nozze. alfemminile.com
Alessandra Moretti: «Siti sessisti, tutte noi utilizzate come merce. È istigazione allo stupro, dobbiamo denunciare» - Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico: oggi il Web sembra diventato un altro luogo in cui la violenza verso le donne, in qualsiasi forma, appare in qualche modo tollerata. roma.corriere.it
+ + + L’Eurocamera ha votato la revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata Pd Alessandra Moretti nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. L’indagine riguarda un presunto sistema di corruzione internazionale scoperto nel 2022 + + + - facebook.com facebook
#lariachetira L'eurodeputata Alessandra Moretti (PD) fa chiarezza sulla sua posizione in merito al Qatargate in cui non è indagata ma per il quale le è stata revocata l'immunità parlamentare x.com
