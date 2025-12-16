Alessandra Moretti rompe il silenzio | Dietro il voto strategie e convenienze

Alessandra Moretti commenta con amarezza la revoca della sua immunità da parte del Parlamento europeo nell'inchiesta sul Qatargate. La politica esprime delusione, sottolineando come dietro le decisioni ci siano strategie e convenienze politiche, rivelando il suo punto di vista sulle dinamiche che hanno portato a questa revoca.

"Sono amareggiata". Alessandra Moretti commenta così la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Gli elementi su cui era basata la richiesta - prosegue l'europarlamentare del Pd - erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali ". All' Ansa la dem spera "di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse". Da qui il ringraziamento al suo gruppo e "ai tanti colleghi di ogni partito per il sostegno. Liberoquotidiano.it

