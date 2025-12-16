Alessandra Moretti revocata l' immunità
L'Aula del Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti del Pd, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione segue il voto a favore dei deputati europei, aprendo nuovi scenari nell'indagine riguardante presunti illeciti e corruzione.
13.30 L'Aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La revoca è stata confermata dall'Aula dell'Europarlamento dopo il sì della Commissione Affari Giudiziari. La mozione è passata con 497 sì, 139 no, 15 astenuti.Il sì anche dagli eurodeputati del M5S. E' stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini,. altra Pd coinvolta nell'inchiesta. Servizitelevideo.rai.it
Qatargate, il Parlamento Ue ha revocato l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti - Il Parlamento europeo conferma la decisione della commissione Giuridica e toglie l'immunità a Moretti nell'inchiesta sulla corruzione ... ilfattoquotidiano.it
Qatargate, revocata immunità a Moretti: Gualmini salva - Con 497 voti favorevoli, il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Pd nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. italiaoggi.it
Togliere l’immunità a Alessandra Moretti e lasciarla a Elisabetta Gualmini, le due eurodeputate coinvolte nello scandalo del Qatargate: oggi il Parlamento europeo vota sulla richiesta della Procura belga e l’intenzione del Ppe – i cui voti sono determinanti – è - facebook.com facebook
#lariachetira L'eurodeputata Alessandra Moretti (PD) fa chiarezza sulla sua posizione in merito al Qatargate in cui non è indagata ma per il quale le è stata revocata l'immunità parlamentare x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.