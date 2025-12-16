Alessandra Moretti revocata l' immunità

L'Aula del Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti del Pd, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione segue il voto a favore dei deputati europei, aprendo nuovi scenari nell'indagine riguardante presunti illeciti e corruzione.

13.30 L'Aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La revoca è stata confermata dall'Aula dell'Europarlamento dopo il sì della Commissione Affari Giudiziari. La mozione è passata con 497 sì, 139 no, 15 astenuti.Il sì anche dagli eurodeputati del M5S. E' stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini,. altra Pd coinvolta nell'inchiesta. Servizitelevideo.rai.it

