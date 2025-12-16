Alessandra Moretti revocata l’immunità | cosa rischia ora

Alessandra Moretti ha subito la revoca della sua immunità in un voto avvenuto nel primo pomeriggio, in un'aula caratterizzata da forte tensione. La decisione, presa in un contesto politico di grande rilevanza, ha attirato l'attenzione di osservatori nazionali e internazionali, segnando un momento significativo nel panorama politico.

Il voto è arrivato nel primo pomeriggio, in un’Aula carica di tensione, sotto lo sguardo di osservatori internazionali e con un’eco politica destinata a durare. Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, coinvolta nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Una decisione pesante, simbolica e allo stesso tempo profondamente politica, che segna un nuovo capitolo in una vicenda già esplosiva. Con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni, l’Eurocamera ha confermato la decisione presa il 3 dicembre dalla Commissione Affari Giuridici. Urbanpost.it

