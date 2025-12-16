Alessandra Moretti revocata l' immunità all' eurodeputata del Pd | chi ha votato a favore

L'aula del Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito delle indagini sul caso Qatargate. La decisione permette di procedere con eventuali azioni legali, segnando un passo importante nell'inchiesta che coinvolge diverse figure politiche europee.

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell'Europarlamento di revocare l'immunità alla dem Alessandra Moretti presa il 3 dicembre. La posizione degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle è a favore della revoca dell'immunità per entrambe le esponenti del Pd, Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, che però è stata salvata dall'Aula (382 sì al mantenimento dell'immunità, 254 no e 19 astensioni). Liberoquotidiano.it

