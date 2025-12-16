Alessandra Moretti il Parlamento europeo revoca l' immunità alla dem dopo il caso Qatargate | 497 sì e 139 no

Il Parlamento europeo ha approvato con 497 voti favorevoli e 139 contrari la revoca dell'immunità di Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Qatargate. La decisione segna un passaggio importante nelle indagini e nelle accuse rivolte alla politica italiana coinvolta nell'inchiesta.

© Ilmattino.it - Alessandra Moretti, il Parlamento europeo revoca l'immunità alla dem dopo il caso Qatargate: 497 sì e 139 no L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto. Ilmattino.it Anteprima plenaria 26 Marzo - Parlamento Europeo Video Anteprima plenaria 26 Marzo - Parlamento Europeo Video Anteprima plenaria 26 Marzo - Parlamento Europeo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alessandra Moretti, il Parlamento europeo revoca l'immunità alla dem dopo il caso Qatargate: 497 sì e 139 no - L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul ... msn.com

Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Alessandra Moretti. Confermata invece per Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. ansa.it

Togliere l’immunità a Alessandra Moretti e lasciarla a Elisabetta Gualmini, le due eurodeputate coinvolte nello scandalo del Qatargate: oggi il Parlamento europeo vota sulla richiesta della Procura belga e l’intenzione del Ppe – i cui voti sono determinanti – è - facebook.com facebook

#lariachetira L'eurodeputata Alessandra Moretti (PD) fa chiarezza sulla sua posizione in merito al Qatargate in cui non è indagata ma per il quale le è stata revocata l'immunità parlamentare x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.