Alessandra Moretti il Parlamento europeo revoca l' immunità alla dem dopo il caso Qatargate | 497 sì e 139 no

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo ha approvato con 497 voti favorevoli e 139 contrari la revoca dell'immunità di Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Qatargate. La decisione segna un passaggio importante nelle indagini e nelle accuse rivolte alla politica italiana coinvolta nell'inchiesta.

alessandra moretti il parlamento europeo revoca l immunit224 alla dem dopo il caso qatargate 497 s236 e 139 no

© Ilmattino.it - Alessandra Moretti, il Parlamento europeo revoca l'immunità alla dem dopo il caso Qatargate: 497 sì e 139 no

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto. Ilmattino.it

Anteprima plenaria 26 Marzo - Parlamento Europeo

Video Anteprima plenaria 26 Marzo - Parlamento Europeo
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

alessandra moretti parlamento europeoAlessandra Moretti, il Parlamento europeo revoca l'immunità alla dem dopo il caso Qatargate: 497 sì e 139 no - L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul ... msn.com

alessandra moretti parlamento europeoIl Parlamento europeo revoca l'immunità a Alessandra Moretti. Confermata invece per Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.