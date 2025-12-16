Alessandra Moretti a Otto e Mezzo | Gualmini sì e io no? Chiedetelo a loro

Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, è stata privata dell'immunità parlamentare dopo la decisione dell'Aula di Strasburgo, che ha confermato il voto della commissione giuridica. La questione, collegata all'inchiesta sul Qatargate, ha suscitato reazioni e interrogativi sulla posizione delle diverse protagoniste.

© Liberoquotidiano.it - Alessandra Moretti a Otto e Mezzo: "Gualmini sì e io no? Chiedetelo a loro..." L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti non gode più dell'immunità parlamentare: a larghissima maggioranza, con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'Aula di Strasburgo ha confermato quanto deciso dalla commissione giuridica lo scorso 3 dicembre nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Decisivo per la revoca dell'immunità il voto del M5s, che al contrario ha "salvato" la compagna di partito della Moretti, Elisabetta Gualmini, a cui è stato confermato lo scudo. Dopo questo voto, i giudici di Bruxelles possono ora interrogarla, aggiungerla alla liste degli indagati o addirittura sottoporla a fermo. Liberoquotidiano.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alessandra Moretti ''Insulti sessisti da deputato M5s'' - Otto e mezzo 30 01 2014 Qatargate, Alessandra Moretti: "La revoca della mia immunità è uno schiaffo alla democrazia, é stato un voto politico" - Alessandra Moretti denuncia come voto politico quello che ha sancito la revoca della sua immunità parlamentare per il caso Qatargate. la7.it

