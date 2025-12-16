Alcuni clienti Vodafone hanno perso il loro numero per sempre | perché le SIM sono state disattivate

A partire dal 15 dicembre, Vodafone ha disattivato alcune SIM prepagate obsolete per garantire un miglioramento della gestione dei servizi. Questa decisione ha portato alla perdita definitiva di alcuni numeri di telefono, in quanto le schede SIM non erano più compatibili con la nuova piattaforma. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze per i clienti coinvolti.

Dal 15 dicembre Vodafone ha disattivato alcune SIM prepagate, troppo obsolete per poter passare alla nuova piattaforma di gestione dei servizi. I numeri coinvolti non potranno più essere utilizzati. Alcuni clienti Vodafone hanno perso il loro numero per sempre: perché le SIM sono state disattivate - Dal 15 dicembre Vodafone ha disattivato alcune SIM prepagate, troppo obsolete per poter passare alla nuova piattaforma di gestione dei servizi ... fanpage.it

Da oggi 15 Dicembre 2025 verranno disattivate alcune SIM di Vodafone Italia - Da oggi Vodafone conclude la disattivazione delle SIM su vecchi sistemi: utenti coinvolti perdono la numerazione se non hanno migrato in tempo. tech.everyeye.it

