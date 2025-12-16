Alberi a rischio in tangenziale per due giorni chiuderà lo svincolo Messina Centro
Per due giorni, lo svincolo di Messina Centro sulla tangenziale sarà chiuso a causa dell'abbattimento di alberi a rischio. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza stradale e prevenire eventuali incidenti causati da piante potenzialmente pericolanti lungo la carreggiata. La chiusura interesserà esclusivamente il periodo di intervento, con indicazioni sulla viabilità alternative.
Dopo Gazzi tocca allo svincolo di Messina Centro chiudere per l'abbattimento degli alberi a rischio lungo la tangenziale. Il Consorzio Autostrade siciliane ha infatti annunciato nuovi interventi nei prossimi giorni che comporteranno l'interdizione al traffico della bretella durante le ore. Messinatoday.it
