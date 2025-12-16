Albaredo per San Marco si trasforma in un museo a cielo aperto | tornano i Presepi Artistici

Durante il periodo natalizio, Albaredo per San Marco si trasforma in un affascinante museo a cielo aperto, grazie alla riapertura dei Presepi Artistici. Un’occasione per immergersi in tradizione, arte e convivialità, valorizzando il senso di comunità e la bellezza delle creazioni natalizie che decorano il paese.

Durante il periodo natalizio Albaredo per San Marco si illumina di tradizione, creatività e senso di comunità, trasformandosi in un suggestivo museo a cielo aperto. Le vie del borgo accolgono residenti e visitatori lungo un percorso affascinante che conduce alla scoperta di 11 presepi artistici. Sondriotoday.it

