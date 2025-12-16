Al Vomero caffè ironia e swing | omaggio alla Napoli vera

Nel cuore del Vomero, un pomeriggio di dicembre ha preso vita tra l’aroma del caffè e le melodie di una chitarra, celebrando la vera essenza di Napoli. L’evento ha offerto un omaggio alla città, tra ironia e swing, rispecchiando il suo spirito autentico e vibrante.

© Sbircialanotizia.it - Al Vomero caffè, ironia e swing: omaggio alla Napoli vera Un pomeriggio di dicembre, tra l'aroma del caffè e le note di una chitarra, il Vomero ha ospitato un incontro dedicato alla città e al suo carattere. Nel salone del Gran Caffè Toraldo, Pasticceria Artigianale, scrittura e musica si sono intrecciate in un omaggio sentito all'identità partenopea. Un appuntamento dal vivo nel cuore del quartiere .

