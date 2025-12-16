Al via la prima stagione teatrale 2026 del Tecnogas Auditorium di Albignasego
Nel 2026, Albignasego inaugura la prima stagione teatrale al Tecnogas Auditorium, un nuovo spazio culturale dedicato alle arti performative. L'apertura è prevista per il 29 gennaio con lo spettacolo di Sebastiano Somma, “LUCIO INCONTRA LUCIO”, segnando un importante traguardo per la vita culturale della città.
Il 2026 si apre con una grande novità per la Città di Albignasego: avrà inizio, infatti, la prima stagione teatrale del Tecnogas Auditorium di Albignasego! Si inizia giovedì 29 gennaio con Sebastiano Somma in “LUCIO INCONTRA LUCIO”. Segue giovedì 12 febbraio la compagnia Catalyst in IL MISANTROPO. Padovaoggi.it
LA PRIMA STAGIONE DE IL TEATRO VIAGGIANTE
