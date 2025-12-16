Al via gli ordini della nuova gamma Dacia Jogger

È iniziata la commercializzazione della nuova gamma Dacia Jogger, con l’introduzione del motore Hybrid 155. Disponibile da 25.150 euro nella versione Expression, questa novità rappresenta l’evoluzione del modello, sostituendo la precedente motorizzazione Hybrid 140 e offrendo nuove opzioni di tecnologia e prestazioni ai clienti.

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo Jogger Hybrid 155 è ora disponibile all'ordine a partire da 25.150 euro per il livello di allestimento Expression: inaugurata la nuova motorizzazione Hybrid 155 che sostituisce l'Hybrid 140. Questa potente motorizzazione (155 cv, 170 Nm di coppia), abbinata a una trasmissione automatica elettrificata, garantisce un piacere di guida apprezzabile nella quotidianità e una notevole efficienza con emissioni e consumi in calo del 10% rispetto alla precedente motorizzazione Hybrid 140 di Jogger. In città è possibile circolare fino all'80% del tempo in modalità 100% elettrica. L'avviamento del motore avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica.

Nuova Dacia Jogger: al via gli ordini dell'aggiornata gamma con motori Hybrid 115 ed Eco-G 120

