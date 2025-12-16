Al Valzani tutto pronto per l' accordo di rete messapia wine labs

Al Valzani di San Pietro Vernotico si prepara l’accordo di rete “Messapia Wine Labs”. Mercoledì 17 dicembre alle 10.20 si terrà l’evento presso la sede scolastica, coinvolgendo Unisalento e le amministrazioni comunali della provincia di Brindisi, con un collegamento anche con i comuni del Leccese a forte vocazione vitivinicola.

