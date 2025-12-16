Al Teatro Sociale Sogno di una notte di mezzo inverno | arte e solidarietà a sostegno di Cascina Ponchia

Domenica 14 dicembre, il Teatro Sociale di Bergamo Alta ha ospitato “Sogno di una notte di mezzo inverno”, un evento che ha unito danza, musica e solidarietà. L’iniziativa ha avuto come scopo il sostegno al progetto Cascina Ponchia, promosso dall’associazione Spazio Autismo, coinvolgendo il pubblico in una serata di arte e impegno sociale.

Bergamo. Il Teatro Sociale di Bergamo Alta ha registrato il tutto esaurito domenica 14 dicembre per “Sogno di una notte di mezzo Inverno”, una serata che ha unito danza, musica e impegno sociale con un obiettivo preciso: sostenere il progetto Cascina Ponchia, promosso dall’associazione Spazio Autismo. Lo spettacolo, costruito come un racconto corale, ha visto alternarsi sul palco musica dal vivo, danza e canto. Protagonisti i ballerini della Compagnia di Balletto Evidance che nasce dall’esperienza e dalla grande passione per la danza di Francesca Sperani ed Ermanno Rossi, che nel 2004 a Bergamo hanno dato vita alla Scuola Professionale On Stage che da oltre vent‘anni accompagna, sostiene e valorizza la danza in tutte le sue specialità. Bergamonews.it SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sogno di una notte di mezzo inverno - Lo spettacolo, costruito come un racconto corale, ha visto alternarsi sul palco musica dal vivo, danza e canto ... bergamonews.it

