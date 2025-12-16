Al teatro Libero c’è in gioco l’identità individuale con Wild chi ricorda Edward Snowden?

Al teatro Libero va in scena “Wild, chi ricorda Edward Snowden?”, uno spettacolo che esplora il tema dell’identità personale e della sorveglianza di massa. L’opera narra la storia di un ex tecnico della CIA, rifugiato in Russia, che ha rivelato i sistemi di spionaggio globale, aprendo una riflessione sulle implicazioni etiche e politiche della privacy nel mondo contemporaneo.

Un ex tecnico della Cia, ricercato numero uno al mondo, dopo Julian Assange, per aver svelato un sistema di sorveglianza di massa capace di permettere alla Nsa di spiare chiunque, trova rifugio nella Russia di Putin, che coglie l'occasione per mostrarsi liberale e paladina della privacy globale.

