Al Teatro delle Muse va in scena il musical dell' anno | si alza il sipario per Anastasia

Al Teatro delle Muse di Ancona va in scena il musical dell’anno, “Anastasia”, in esclusiva regionale come fuori abbonamento della stagione 2025-2026 di Marche Teatro. Un evento imperdibile che porta sul palco una produzione prestigiosa, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

ANCONA- Al Teatro delle Muse di Ancona arriva il musical italiano dell’anno “Anastasia”, in esclusiva regionale, come fuori abbonamento della stagione 2025-2026 di Marche Teatro. La pièce, con un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, sarà in scena da giovedì 18 a domenica 21. Anconatoday.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ercole e le Muse - Carnevale Vimercate 2011

Video Ercole e le Muse - Carnevale Vimercate 2011 Video Ercole e le Muse - Carnevale Vimercate 2011

“Banda storta circus” musica e divertimento per tutta la famiglia sabato al Teatro Le Muse Flero - Banda Storta Circus è un soufflè di musica e risate, uno spettacolo che coinvolge il pubblico di qualsiasi età in peripezie musicali e gag incalzanti. quibrescia.it