Al teatro comunale di Caprarola la nuova stagione di prosa e quattro spettacoli per famiglie

Al teatro comunale “Don Paolo Stefani” di Caprarola prende il via la stagione teatrale 2025/2026, con un programma ricco di prosa e spettacoli per famiglie. La stagione nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il teatro Bianconi, offrendo un cartellone vario e coinvolgente per tutti i gusti.

Il teatro comunale "Don Paolo Stefani" di Caprarola presenta la nuova stagione teatrale 20252026. Il ricco cartellone di spettacoli è frutto della rinnovata collaborazione tra l'amministrazione comunale e il teatro Bianconi.Il programma si compone di quattro commedie italiane di qualità per.

