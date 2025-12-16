Al Policlinico la stanza Isabella l' omaggio di medici e infermieri alla 37enne morta ad agosto

Al Policlinico, medici e infermieri hanno reso omaggio a Isabella Miuccio, la 37enne scomparsa ad agosto, con una cerimonia nel reparto di Chirurgia Toracica. Un momento carico di emozioni e ricordi, dedicato a ricordare la giovane paziente e il suo percorso.

È stato un crescendo di emozioni e ricordi, quello vissuto oggi presso il reparto di Chirurgia Toracica del Policlinico, in occasione della cerimonia organizzata per ricordare una giovane paziente: Isabella Miuccio, morta lo scorso 28 agosto.Un reparto che, a causa di una grave malattia, per lei.

