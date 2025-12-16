Al PalaDozza lo sport di Bologna dona 20mila euro ai centri antiviolenza
Lo sport di Bologna si unisce in un gesto di solidarietà al PalaDozza, donando 20mila euro ai Centri antiviolenza locali. Un'iniziativa che, nel cuore della città, testimonia l'importanza del sostegno comunitario contro la violenza, trasformando una serata sportiva in un momento di impegno e solidarietà.
Nel cuore di Bologna, la sera di martedì 16 dicembre 2025, lo sport cittadino si è dato appuntamento al PalaDozza per un Natale diverso: non solo applausi e racconti, ma un gesto concreto di solidarietà a sostegno dei Centri antiviolenza del territorio. Un ingresso libero, una sala piena, una città che si riconosce. Una serata . Sbircialanotizia.it
