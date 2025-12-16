Al Napoli al Bluenergy Stadium di Udine è mancata proprio la bluenergy Athletic
L'Atletico commenta la sconfitta del Napoli per 1-0 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine. La partita ha portato gli azzurri a perdere il primato in classifica, scavalcati da Inter e Milan, segnando un punto di svolta nella stagione dei partenopei.
Athletic commenta la sconfitta 1-0 del Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri hanno perso il primato in classifica, scavalcati da Inter e Milan. Il Napoli perde 1-0 contro l’Udinese. James Horncastles scrive sul portale statunitense: Il Napoli campione d’Italia ha dovuto improvvisare moduli e tattiche completamente nuovi nel corso dell’ultimo mese, dopo una lunga lista di infortunati. Inizialmente, ha funzionato, e sono stati in grado di andare al primo posto. Ora la fatica si fa sentire. Gli stessi giocatori devono giocare tante partite. Battuti al Bluenergy Stadium, la “bluenergy” era esattamente ciò che mancava al Napoli. Ilnapolista.it
Udinese-Napoli scontro tra tifosi in campo
Udinese-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 15a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità. sport.virgilio.it
Udinese-Napoli 1-0, gol e highlights: Ekkelenkamp piega gli azzurri - Con una ripresa straordinaria, l'Udinese ritrova la vittoria in casa contro il Napoli. sport.sky.it
L'Inter batte il Genoa al Ferraris e sale al primo posto in classifica a +1 sul Milan, che non va oltre al pareggio col Sassuolo a San Siro, a +2 sul Napoli, sconfitto di misura al Bluenergy Stadium , e a +3 sulla Roma che nel posticipo ha battuto il Como all'Olimpic - facebook.com facebook
Un capolavoro di Ekkelenkamp basta all’Udinese per piegare il Napoli e regalarsi una vittoria pesante davanti al proprio pubblico. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 una gara che i friulani hanno vinto con merito, soprattutto per quanto mostrato nella ripresa, las x.com
Puoi usare la ricerca per visualizzare altre notizie e contenuti video sullo stesso argomento, così da seguire eventuali aggiornamenti.