L'Atletico commenta la sconfitta del Napoli per 1-0 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine. La partita ha portato gli azzurri a perdere il primato in classifica, scavalcati da Inter e Milan, segnando un punto di svolta nella stagione dei partenopei.

© Ilnapolista.it - Al Napoli, al Bluenergy Stadium di Udine, è mancata proprio la bluenergy (Athletic)

Athletic commenta la sconfitta 1-0 del Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri hanno perso il primato in classifica, scavalcati da Inter e Milan. Il Napoli perde 1-0 contro l’Udinese. James Horncastles scrive sul portale statunitense: Il Napoli campione d’Italia ha dovuto improvvisare moduli e tattiche completamente nuovi nel corso dell’ultimo mese, dopo una lunga lista di infortunati. Inizialmente, ha funzionato, e sono stati in grado di andare al primo posto. Ora la fatica si fa sentire. Gli stessi giocatori devono giocare tante partite. Battuti al Bluenergy Stadium, la “bluenergy” era esattamente ciò che mancava al Napoli. Ilnapolista.it

Udinese-Napoli scontro tra tifosi in campo

