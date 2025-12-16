Al Massimo Puccini interroga ancora il presente | ecco perché La bohème continua a emozionare
Al Massimo Puccini continua a interrogare il presente, dimostrando come “La bohème” rimanga un’opera senza tempo. Il regista James Robinson, commentando la sua produzione per la Santa Fe Opera, sottolinea l’attualità e l’emozione che questa storia, scritta oltre un secolo fa, continua a suscitare nel pubblico di oggi.
"Puccini always wins". Così si è espresso il regista James Robinson a proposito della sua produzione di 'La bohème' per la Santa Fe Opera. Puccini e le sue opere, come 'La bohème' vincono non perché piacciano a tutti, ma perché resistono a ogni tentativo di riduzione: al sentimentalismo, alla.
Dieci minuti di applausi per La Bohème di Puccini: emozioni, talento e magia al Teatro Massimo - facebook.com facebook
