Nell'articolo si svelano dettagli sorprendenti sulle ingerenze delle correnti all’interno del Consiglio superiore della magistratura, coinvolgendo anche ruoli apparentemente marginali come autisti, personale di buvette e addette alle pulizie. La testimonianza di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale, evidenzia come il potere delle fazioni influenzi anche aspetti quotidiani e informali, come l’assegnazione dei tavoli in terrazza.

© Laverita.info - «Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie»

La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura democratica e Area». All’esame di diritto pubblico, una delle domande che possono capitare è la funzione del Consiglio superiore della magistratura. E un bravo studente ripeterebbe a pappagallo che «il Csm è un organo di governo autonomo, presieduto dal presidente della Repubblica, con lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato». Almeno questo è quello che ci hanno insegnato a scuola. Laverita.info

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La grottesca deriva delle correnti del Csm raccontata dall’interno: «Lottizzati pure autisti e signore delle pulizie»- - facebook.com facebook

«Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie» La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura...» x.com