Al centro massaggi si consumavano prestazioni sessuali | arrestata la titolare

Un centro massaggi di Riviera è stato al centro di un'indagine per attività di natura illecita. La titolare è stata arrestata, dopo aver gestito un'attività che offriva prestazioni sessuali all'interno di una struttura apparentemente dedicata al benessere. La vicenda ha portato alla luce un giro illegale nascosto tra le apparenze di un centro benessere.

Al centro Riviera tanti sapevano che bastava con l'auto entrare, fare una rampa e ritrovarsi in un piazzale dove si aprivano le porte di una vera e propria casa di appuntamenti. Nessun massaggio terapeutico o comunque rilassante. Al centro estetico cinese posto all'interno del centro Riviera di. Padovaoggi.it IL CENTRO MASSAGGI CINESE Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Al centro massaggi si consumavano prestazioni sessuali: arrestata la titolare - Identificati tre clienti che hanno ammesso di ricevere effusioni e quattro ragazze costrette a lavorare per poi arricchir ... padovaoggi.it Dietro centro massaggi si celava casa d'appuntamenti, un arresto - Un "centro massaggi" a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, che in realtà era un luogo dove venivano eseguite prestazioni sessuali a pagamento da parte di donne orientali e dove i clienti ... ansa.it Due donne indonesiane, impiegate in un centro massaggi, sono risultate positive al batterio. Secondo le emittenti locali avrebbero avuto contatti con le star della più grande kermesse di musica elettronica del mondo, tenutasi a Club-Napoca la scorsa estat - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.