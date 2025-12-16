Al Bano Loredana Lecciso esclusa dal party di Cristel Carrisi | la sua reazione

Nuove tensioni scuotono la famiglia di Al Bano Carrisi, dopo che Loredana Lecciso è stata esclusa dal party di Cristel Carrisi. La reazione della showgirl ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di crisi tra i membri della famiglia. La situazione sembra acuire i contrasti già presenti, portando alla luce divergenze mai del tutto superate.

Nuove tensioni per la famiglia di Al Bano Carrisi dove, a quanto pare, da qualche tempo i contrasti del passato si sarebbero intensificati. Dopo il libro di Romina Power, che avrebbe riacceso antichi dissapori con il cantante di Cellino San Marco, a creare malumori sarebbe arrivata la scelta di Cristel Carrisi di non invitare Loredana Lecciso alla festa per i suoi 40 anni. Loredana Lecciso esclusa dal party per i 40 anni di Cristel Carrisi. A svelare quanto accaduto è stata proprio Loredana Lecciso che, ospite de La Vita in Diretta, ha svelato di non aver ricevuto un invito per il grande party organizzato da Cristel Carrisi.

Cristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni, Loredana Lecciso: “Non mi ha invitata, ma le faccio gli auguri” - Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, starebbe organizzando una grande festa per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre ... fanpage.it

La famiglia nel bosco di Palmoli finisce al centro delle attenzioni anche di Al Bano Carrisi. Tramite un'intervista rilasciata alla rivista "Gente" e riportata in parte dal quotidiano Il Centro, il cantante ha espresso la volontà di invitare la famiglia Birmingham-Trevalli - facebook.com facebook

