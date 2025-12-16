Al Bano | Famiglia nel bosco? Li ospito ma mi hanno detto di aspettare

Al Bano ha annunciato la sua disponibilità ad ospitare i membri della Famiglia del bosco, una comunità di persone che vive in modo autarchico. Tuttavia, ha precisato di dover attendere ancora, poiché gli è stato comunicato di aspettare fino al 16 dicembre. L'articolo approfondisce le sue parole e il contesto di questa situazione.

(Adnkronos) – "La mia disponibilità ad ospitare i membri della Famiglia del bosco? Quando la offrì una signora mi disse che avrei dovuto aspettare il 16 dicembre, che è oggi. Quindi vediamo cosa diranno". A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il cantante e imprenditore Al Bano Carrisi, intervistato da . Periodicodaily.com La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Famiglia nel bosco, i tutori i bimbi restino in comunità. Albano vi ospito in Puglia - 06122025 Video Famiglia nel bosco, i tutori i bimbi restino in comunità. Albano vi ospito in Puglia - 06122025 Video Famiglia nel bosco, i tutori i bimbi restino in comunità. Albano vi ospito in Puglia - 06122025 Al Bano: "Famiglia nel bosco? Li ospito, ma mi hanno detto di aspettare" - " Non sanno leggere, stanno imparando l'alfabeto ", ha spiegato, come riferisce il Messaggero. adnkronos.com

Briatore chiama la famiglia nel bosco: “Vi aiuto a pagare i lavori”. E Al Bano: “Venite a Cellino, vi ospito io” - Palmoli, ondata di affetto per Catherine Birmingham e Nathan Trevallion: i tre figli sono in comunità protetta dal 20 novembre. msn.com

PASSAGGIO AL..."LUSSO"! Famiglia nel bosco, Briatore si propone per ristrutturare il casolare: l'offerta dopo l'interesse di Al Bano. Flavio Briatore pronto ad aiutare la "famiglia nel bosco", l'imprenditore si è offerto di pagare le spese di ristrutturazione del ca - facebook.com facebook

"THAT'S AL BANO!"! Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono"... (Virgilio Notizie, 5 dicembre). Alle 20 su Rai3 #blobredux, riassunto della settimana... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.