Al Bano Carrisi torna a commentare la situazione nel Donbass, esprimendo il suo punto di vista sulla crisi tra Russia e Ucraina. L'artista sottolinea l'importanza di una soluzione diplomatica che includa concessioni territoriali, auspicando un percorso verso la pace. Un intervento che si inserisce nel più ampio dibattito sulle modalità di risoluzione del conflitto.

© Liberoquotidiano.it - Al Bano Carrisi, "cosa so sul Donbass": assist a Putin

Ancora Al Bano Carrisi. Ancora un intervento su Russia e dintorni. Sul Donbass, per la precisione, e sulla necessità di una pace che passi anche da concessioni territoriali da parte di Volodymyr Zelensky. Il leone di Cellino fa esplodere dibattito e polemica dopo l'ospitata a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, dove ha spaziato su più temi, non solo la guerra in Ucraina ma anche la disponibilità concreta, e ribadita, ad aiutare la cosiddetta Famiglia nel bosco. Il cantante e imprenditore pugliese è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, come sempre al timone della trasmissione. Sul ruolo dell’Europa nel conflitto ucraino e sulle prospettive di una trattativa, Al Bano non ha nascosto la sua posizione: “Visto che esistiamo dobbiamo anche esser presenti, altrimenti quando fanno l’appello rispondono solo in pochi”. Liberoquotidiano.it

