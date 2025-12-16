Akanji Inter il fattore Supercoppa | leadership duttilità e mentalità vincente al servizio di Chivu
Keller Akanji, arrivato a fine mercato, si è subito distinto come elemento chiave nell'Inter. La sua leadership, duttilità e mentalità vincente rappresentano un valore aggiunto per il team, con potenzialità di incidere anche nella Supercoppa. Il suo ruolo rafforza la cultura della vittoria nerazzurra, contribuendo a consolidare il progetto di Chivu.
Inter News 24 Akanji Inter, arrivato a fine mercato ma già centrale nel progetto nerazzurro: cultura della vittoria che può incidere anche in Supercoppa. Arrivato a Milano allo scadere del mercato estivo, Manuel Akanji si è imposto in tempi rapidissimi come una delle colonne della nuova Inter guidata da Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione alla guida della prima squadra. Il difensore svizzero, classe 1995, porta con sé un bagaglio internazionale di primissimo livello e una mentalità vincente che sta incidendo in modo evidente sull’equilibrio dei nerazzurri. Akanji non è soltanto un centrale affidabile sul piano difensivo, ma un calciatore capace di interpretare più ruoli, leggere le situazioni e adattarsi alle esigenze tattiche dell’allenatore. Internews24.com
Akanji, specialista di Supercoppe. E con lui l’Inter ha una nuova variante tattica - Arrivato a Milano allo scadere del mercato estivo, Manuel Akanji si è subito imposto come colonna della nuova Inter targata Cristian Chivu. msn.com
Akanji: errore fatale. Le idee di Barella. Zielinski, che qualità - Sbaglia il posizionamento concedendo la prima palla gol al Genoa in avvio. msn.com
Voti #GenoaInter Inter Sommer 6; Bisseck 7 Akanji 6 Bastoni 6.5; Luis Henrique 6 Barella 6.5 Zielinski 6.5 Sucic 6.5 Carlos Augusto 5; P. Esposito 7 Lautaro 7.5 Subs Mkhitaryan sv M. Thuram sv Diouf sv De Vrij sv x.com
GdS - Acerbi out fino a metà gennaio: sboccia definitivamente l'Inter di Bisseck e Akanji - facebook.com facebook