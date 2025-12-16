Aiuti concreti a chi è in difficoltà | grande partecipazione alla raccolta alimentare

Domenica pomeriggio, il centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento ha ospitato una raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host, che ha visto una grande partecipazione della comunità. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di fornire aiuti concreti a chi si trova in difficoltà, dimostrando solidarietà e attenzione verso le persone bisognose.

Grande partecipazione domenica pomeriggio alla raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host al Conad del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento.“Pasta, conserve, omogeneizzati per bambini e tanto altro – spiega il presidente Turi Lo Sardo – e attraverso queste e altre. Agrigentonotizie.it