Agli Astroni ogni poesia vale un albero | il bosco rinasce

All’Oasi WWF Cratere degli Astroni, ogni poesia diventa un atto di rinascita. Le parole scritte sugli alberi contribuiscono a interventi concreti di recupero del bosco, ancora segnato da ferite profonde. Un progetto che trasforma la poesia in un gesto di tutela e speranza per il territorio, unendo sensibilità e azione per un ecosistema in ripresa.

Scrivere una poesia può sembrare un gesto leggero, quasi privato. All'Oasi WWF Cratere degli Astroni, invece, diventa un impegno misurabile: parole appese a un albero che si traducono in nuovi interventi di rinascita per il bosco, segnato in questi anni da ferite difficili da dimenticare. Quando i versi si trasformano in ricostruzione Al centro di .

