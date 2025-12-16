Agli Assoluti conferma per la comasca Settebello Sussarello Ancora regina d’Italia

Le Assoluti confermano l'ottima forma della squadra comasca, con il Settebello Sussarello che si riconferma protagonista. Nonostante il calo nelle classifiche mondiali e la ridotta partecipazione internazionale negli ultimi anni, la protagonista italiana dimostra di essere ancora una figura di rilievo nel panorama nazionale.

Nelle classifiche mondiali non è più la numero una azzurra da diverso tempo e negli ultimi due anni, dopo essere diventata mamma, ha ridotto notevolmente la partecipazione ai tornei internazionali. Ma Giulia Sussarello in Italia fa ancora la voce grossa, confermandosi pilastro intramontabile della racchetta corta nostrana. La 33enne comasca ha infatti vinto a sorpresa i Campionati Italiani 2025. Sui campi dello Sport Center di Corbetta, insieme alla 43enne di Latina Emily Stellato (una delle sue storiche compagne), Sussarello ha infilato un’altra settimana magica: su tutto spicca la grande impresa in finale: 6-2 5-7 6-4 contro Orsi e Marchetti. Sport.quotidiano.net

