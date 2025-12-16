Agli Assoluti conferma per la comasca Settebello Sussarello Ancora regina d’Italia
Le Assoluti confermano l'ottima forma della squadra comasca, con il Settebello Sussarello che si riconferma protagonista. Nonostante il calo nelle classifiche mondiali e la ridotta partecipazione internazionale negli ultimi anni, la protagonista italiana dimostra di essere ancora una figura di rilievo nel panorama nazionale.
Nelle classifiche mondiali non è più la numero una azzurra da diverso tempo e negli ultimi due anni, dopo essere diventata mamma, ha ridotto notevolmente la partecipazione ai tornei internazionali. Ma Giulia Sussarello in Italia fa ancora la voce grossa, confermandosi pilastro intramontabile della racchetta corta nostrana. La 33enne comasca ha infatti vinto a sorpresa i Campionati Italiani 2025. Sui campi dello Sport Center di Corbetta, insieme alla 43enne di Latina Emily Stellato (una delle sue storiche compagne), Sussarello ha infilato un’altra settimana magica: su tutto spicca la grande impresa in finale: 6-2 5-7 6-4 contro Orsi e Marchetti. Sport.quotidiano.net
Estarreja 50m Rana Qualificazione
Agli Assoluti conferma per la comasca. Settebello Sussarello . Ancora regina d’Italia - Finale di stagione da sogno per Giulia: si impone a Corbetta al fianco della “storica“ compagna Stellato. msn.com
Soddisfazione per il team arancio-nero alla seconda tappa del Circuito Regionale CSI: risultati di rilievo, crescita tecnica e ottime risposte da tutte le categorie, dai più piccoli agli Assoluti - facebook.com facebook
ARGENTO #ValentinaProcaccini brilla agli Assoluti. Poi guarda avanti: dopo la maturità si trasferirà negli USA. Dall’Abruzzo alla Florida. Il futuro comincia ora. @ladolcevitamag_ #Nuoto #Assoluti #SportItaliano x.com