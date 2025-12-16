Aghi non sterilizzati e nessuna abilitazione | sequestrata clinica abusiva di agopuntura a Lucca

Sequestrata a Lucca una clinica di agopuntura abusiva in un appartamento del centro storico. Un falso medico, privo di titoli e abilitazioni, praticava trattamenti con aghi non sterilizzati, mettendo a rischio la salute dei pazienti. L’intervento delle autorità ha interrotto questa attività illegale e pericolosa.

Scoperto a Lucca uno studio di agopuntura abusivo in un appartamento nel centro storico: un finto medico, senza titoli né abilitazioni, curava pazienti con aghi non sterilizzati. Sequestri e indagini in corso. Fanpage.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aghi non sterilizzati e nessuna abilitazione: sequestrata clinica abusiva di agopuntura a Lucca - Aghi non sterilizzati e nessuna abilitazione: sequestrata clinica abusiva di agopuntura a Lucca Scoperto a Lucca uno studio di agopuntura abusivo in un appartamento nel centro storico: un finto medico ... youmedia.fanpage.it

“Finto” medico pratica l’agopuntura senza abilitazione. Nello studio aghi incustoditi e non sterilizzati. Denunciato - "Finto" medico pratica l'agopuntura senza abilitazione. blitzquotidiano.it

