Aghi non sterilizzati e nessuna abilitazione | sequestrata clinica abusiva di agopuntura a Lucca

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrata a Lucca una clinica di agopuntura abusiva in un appartamento del centro storico. Un falso medico, privo di titoli e abilitazioni, praticava trattamenti con aghi non sterilizzati, mettendo a rischio la salute dei pazienti. L’intervento delle autorità ha interrotto questa attività illegale e pericolosa.

Scoperto a Lucca uno studio di agopuntura abusivo in un appartamento nel centro storico: un finto medico, senza titoli né abilitazioni, curava pazienti con aghi non sterilizzati. Sequestri e indagini in corso. Fanpage.it

