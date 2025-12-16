Aggressioni e minacce all’ex del compagno Non avvicinarti a lui | 36enne indagata per stalking

Una donna di 36 anni è indagata per stalking a Genova, accusata di aver compiuto aggressioni, minacce e persecuzioni nei confronti dell’ex del suo compagno. La vicenda, caratterizzata da comportamenti violenti e intimidatori, ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Una vicenda di persecuzioni, violenze e minacce è finita al centro di un'indagine giudiziaria a Genova. Protagonista, suo malgrado, una giovane donna che da mesi vive in una condizione di forte paura e isolamento a causa delle condotte attribuite alla nuova compagna del suo ex fidanzato.

