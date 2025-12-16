Aggressioni al supermercato Lidl di via Venezia l’allarme dei sindacati
Recenti aggressioni presso il supermercato Lidl di via Venezia a Parma hanno sollevato preoccupazioni tra i dipendenti e le autorità. L'incidente ha acceso un dibattito sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di adottare misure efficaci per tutelare il personale in un contesto di crescente tensione.
Cresce la preoccupazione per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del supermercato Lidl di via Venezia, a Parma. A lanciare l’allarme è la UILTuCS Emilia Romagna – sede di Parma, che denuncia una serie di episodi di aggressione verificatisi negli ultimi mesi all’interno e nei pressi. Parmatoday.it
Palermo rissa al lidl per olio in offerta
L’aggressore delle donne al supermercato ricoverato in una Rems, sempre le italiane nel mirino del 20enne marocchino: “Odio etnico” - Il giovane – regolare in Italia e residente a Prato da diversi anni, dove vive anche il fratello minorenne in una casa d’accoglienza – era stato ricoverato il 7 dicembre in psichiatria; era scappato, ... msn.com
Aggressione shock al supermercato: cliente disabile aggredito senza motivo - Secondo quanto emerso, l’aggressione non avrebbe alcuna causa scatenante. giornalelavoce.it
Dieci aggressioni ai danni di altrettante donne italiane. Botte e pugni per strada o al supermercato. Mesi da incubo - facebook.com facebook
