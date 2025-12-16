Aggressioni ai docenti in calo dell’80% da settembre solo 4 episodi contro i 21 dello scorso anno Valditara | Più autorevolezza e cultura del rispetto
Le aggressioni ai docenti sono diminuite dell’80% nell’anno scolastico 2025/2026, con soli 4 episodi rispetto ai 21 dello scorso anno. Il ministro Valditara sottolinea l’importanza di rafforzare l’autorevolezza e promuovere una cultura del rispetto per garantire un ambiente scolastico più sicuro per il personale docente.
Violenza contro il personale scolastico registra una diminuzione significativa nell'anno scolastico 20252026. I dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito evidenziano una riduzione dei casi di aggressione che passa da 21 episodi segnalati tra settembre e dicembre 2024 a soli 4 nel medesimo periodo del 2025. L'articolo . Orizzontescuola.it
Funziona la cura Valditara: crollano le aggressioni ai docenti | Le anticipazioni al Giornale - Calo netto delle aggressioni contro i docenti: da settembre segnalati solo 4 casi contro i 21 dello scorso anno. msn.com
Violenza verso i docenti, la legge produce la prima sentenza: un anno e otto mesi a un genitore. Sasso: “Il docente rappresenta lo Stato, chi lo aggredisce offende tutti noi” - Il sistema scolastico dispone da oggi di una ricorrenza istituzionale per contrastare le aggressioni al personale scolastico. orizzontescuola.it
