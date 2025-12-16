Aggredisce un poliziotto con un paio di forbici durante un controllo | arrestato 36enne

Durante un normale controllo, un 36enne nigeriano irregolare ha aggredito un agente con un paio di forbici, causando lesioni. L'uomo è stato prontamente arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e aggressione, garantendo la sicurezza pubblica e l'ordine nelle strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne nigeriano irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel corso dei servizi di controllo del territorio, alle ore 9.00 circa di ieri, sottoponeva a controllo l' uomo, sprovvisto di documenti, che invitato a seguire gli operatori in Questura per l'identificazione si dava improvvisamente alla fuga e, una volta raggiunto, reagiva colpendo uno dei due alla mano con delle forbici.

