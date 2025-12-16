Il questore di Ascoli ha emesso un Daspo di un anno a un 21enne di San Benedetto, responsabile di aver aggredito due giovani, tra cui un calciatore dell’Ascoli, nel contesto della rivalità tra le tifoserie locali. L’episodio, avvenuto a Porto d’Ascoli il 23 novembre, è legato a motivi di rivalità e alla presenza di stemmi della squadra bianconera.

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredì giovane calciatore dell’Ascoli, Daspo a sambenedettese

Il questore di Ascoli Aldo Fusco ha emesso un Daspo della durata di un anno a carico del 21enne di San Benedetto che nel pomeriggio dello scorso 23 novembre ha aggredito a Porto d’Ascoli due fratelli di Martinsicuro, uno di 12 e l’altro di 15 anni, quest’ultimo calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli calcio: il movente è legato al fatto che il 15enne indossava indumenti recanti stemmi della società bianconera, in un contesto di forte rivalità fra le tifoserie di Ascoli e Sambenedettese. Sul giovane sambenedettese pende la denuncia dei carabinieri che ha determinato l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Ascoli Piceno; è stato denunciato dai familiari dei due fratelli e anche lui, a sua volta, ha denunciato loro, riferendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei due ragazzi abruzzesi. Ilrestodelcarlino.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

MOVIDA VIOLENTA giovane aggredito in piazza Muzii: indaga la polizia Leggi qui - facebook.com facebook