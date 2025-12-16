Aggiornamenti del testo dei quarti di finale della Coppa EFL

Ecco gli aggiornamenti sui quarti di finale della Coppa EFL 2025, con particolare attenzione alla sfida tra Chelsea e Cardiff City. L’articolo fornisce le ultime notizie e dettagli sulla partita, evidenziando le aspettative e gli obiettivi delle squadre in questa fase della competizione.

2025-12-16 20:30:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea mirerà a fornire all'allenatore Enzo Maresca una vittoria che rinforzi il morale quando affronterà il Cardiff City di terzo livello nei quarti di finale della Coppa EFL martedì. La conferenza stampa pre-partita di Maresca di lunedì è stata piena di domande riguardanti le sue dichiarazioni criptiche che hanno seguito la vittoria del fine settimana sull'Everton e l'italiano continua a fare una figura frustrata allo Stamford Bridge. La vittoria sui Toffees ha spezzato una serie di quattro vittorie consecutive e i Blues si dirigeranno verso il Galles del Sud fiduciosi.

