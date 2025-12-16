Agenda Arera 2026 | energia alcune domande per cominciare

L'Agenda Arera 2026 si prepara a definire le priorità nel settore energia, reti e ambiente. Oggi pomeriggio si terranno le audizioni dei membri designati per il nuovo Collegio dell'Autorità di regolazione, prima alla Camera e poi al Senato, segnando un passo importante nel percorso di riforma e sviluppo del settore.

Oggi pomeriggio si svolgeranno, prima alla Camera e poi al Senato, le audizioni dei membri designati per il nuovo Collegio dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ( Arera ). Se non ci saranno sorprese, le Commissioni Attività produttive dei due rami del Parlamento daranno il via libera, con la maggioranza dei due terzi, al presidente Nicola Dell’Acqua e ai componenti Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini. Quali dossier dovranno affrontare?   Le competenze dell’Autorità, inizialmente limitate ai settori dell’energia elettrica e del gas, sono state poi estese all’acqua e ai rifiuti. Ilfoglio.it

