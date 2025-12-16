Affitti e inflazione | a Milano gli aumenti più alti di tutta Italia

Gli affitti a Milano stanno subendo i maggiori aumenti in Italia, con un incremento di 19 euro al mese e 228 euro all’anno sui canoni di locazione. Secondo l’ufficio studi di Idealista, questa crescita riflette le tensioni del mercato immobiliare e l’inflazione in crescita, influenzando significativamente le spese degli inquilini nella città.

Un aumento di 19 euro al mese e 228 all'anno sui canoni di locazione: è l'impatto che subiranno gli inquilini residenti in affitto a Milano, secondo quanto calcolato dall'ufficio studi di Idealista. Colpa dell'inflazione, che incide direttamente sui contratti legati all'indice Foi (indice dei.

