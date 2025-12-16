Affitti brevi respinto il ricorso del governo sulla legge in Toscana
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della legge regionale toscana sugli affitti brevi, respingendo il ricorso presentato dal governo. La decisione rafforza le norme adottate dalla Toscana nel settore turistico, a dicembre scorso, e rappresenta un importante precedente nel panorama delle regolamentazioni per gli affitti a breve termine.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Toscana e ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale sul turismo, approvata lo scorso dicembre. L’esecutivo, infatti, aveva impugnato in primavera la legge e la Regione, in tutta risposta, si era costituita in giudizio. Una scelta azzeccata, visto che la Consulta ha respinto il ricorso in ogni profilo di impugnazione. Per la Corte non ci sono né rischi di ingerenza in materia di competenza statale né profili di violazione della libertà d’impresa. Le norme approvate dal Consiglio regionale toscano riguardano gli affitti brevi e i b&b. Lettera43.it
Affitti brevi la Corte costituzionale respinge il ricorso del Governo
Affitti brevi, la Corte Costituzionale respinge il ricorso del governo sulla legge della Toscana. Ecco cosa cambia - La legge regionale toscana consente ai comuni di introdurre limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. milanofinanza.it
Affitti brevi, la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la legge toscana - La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno di overtourism. rainews.it
