Affitti brevi Property managers | Sentenza Consulta avrà effetto-slavina per imprese e lavoratori

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo sul Testo unico del turismo della Toscana avrà ripercussioni significative sul settore degli affitti brevi, coinvolgendo imprese e lavoratori. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, commenta come questa sentenza possa determinare un effetto domino di vasta portata.

affitti brevi property managers sentenza consulta avr224 effetto slavina per imprese e lavoratori

© Firenzepost.it - Affitti brevi, Property managers: “Sentenza Consulta avrà effetto-slavina per imprese e lavoratori”

Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence, commenta la decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo contro il Testo unico del turismo della Regione Toscana, confermandone la legittimità anche per quanto riguarda affitti brevi, bed and breakfast e gestione imprenditoriale della locazione turistica L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutti i vantaggi di affidarsi ad un Property Manager per fare affitti brevi

Video Tutti i vantaggi di affidarsi ad un Property Manager per fare affitti brevi

affitti brevi property managersViaggi, case in rotazione e nuovi rischi: il Natale 2025 mette sotto pressione i property manager - Per anni, la gestione dei rischi legati agli immobili è rimasta un tema marginale nella professione. insurzine.com

Affitti brevi, sindaca contro il boom. Ma i property: "Battaglia ideologica" - Si infiamma la battaglia tra proprietari immobiliari e istituzioni. lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.